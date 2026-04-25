Российские ватерполистки разгромили Канаду и вышли в суперфинал Кубка мира

Женская сборная России по водному поло разгромила команду Канады в полуфинале Кубка мира во втором дивизионе — встреча на Мальте завершилась со счётом 24:6. Благодаря этой победе отечественные ватерполистки гарантировали себе участие в суперфинале турнира, который пройдёт с 22 по 26 июля в австралийском Сиднее.

Источник: Life.ru

В воскресенье россиянки сыграют в финале второго дивизиона с победительницей пары Китай — Хорватия, при этом путёвка в суперфинал у них уже в кармане. Для нашей команды этот Кубок мира стал первым международным турниром после отстранения в 2022 году.

Российские ватерполистки — первые из всех национальных сборных, кто выступил под флагом страны с момента возобновления допуска. 13 апреля Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла санкции с российских и белорусских спортсменов, разрешив им участвовать в соревнованиях под своей эгидой с флагом и гимном.

А в столице Албании продолжается чемпионат Европы по борьбе. Первый медальный день в женском турнире принёс российской сборной две бронзовые награды: Елизавета Смирнова (до 50 кг) и Светлана Липатова (до 59 кг).

