Белорусский ученый сказал, чистый ли мед из зоны отчуждения ЧАЭС.

О развитии пчеловодства в белорусской части зоны отчуждения Чернобыльской АЭС рассказал директор Института радиобиологии НАН Беларусии Игорь Чешик, пишет РИА Новости.
Он сказал, что в Полесском радиационно-экологическом заповеднике активно развивается пчеловодство. Ученый отметил, что можно выбрать довольно безопасные луга с цветочными культурами, сделать там пасеки.
— Понятно, что пчелы будут собирать мед в ближайшем окружении — мед будет экологически чистый. С пыльцой растений радионуклиды не переносятся, — сказал Чешик.
Ранее мы писали, что Полесский радиационный заповедник назвал цену тура в белорусскую зону отчуждения.
Еще рассказали, что власти Минска решили не вести Зеленолужскую линию метро в Зеленый Луг (а пока снос частного сектора на Богдановича пока откладывается).
Прочитайте, что не самые очевидные штрафы в Беларуси весной и летом: за велосипед в подъезде, ремонт авто во дворе, кондиционер на стене дома, ветку сирени в руках и старые шины на клумбе.