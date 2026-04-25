Белорусский ученый сказал, чистый ли мед из зоны отчуждения ЧАЭС

Источник: Комсомольская правда

О развитии пчеловодства в белорусской части зоны отчуждения Чернобыльской АЭС рассказал директор Института радиобиологии НАН Беларусии Игорь Чешик, пишет РИА Новости.

Он сказал, что в Полесском радиационно-экологическом заповеднике активно развивается пчеловодство. Ученый отметил, что можно выбрать довольно безопасные луга с цветочными культурами, сделать там пасеки.

— Понятно, что пчелы будут собирать мед в ближайшем окружении — мед будет экологически чистый. С пыльцой растений радионуклиды не переносятся, — сказал Чешик.

