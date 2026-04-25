Во Франции предложили решение проблем из-за блокировки Ормуза

Гендиректор французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне предупредил об угрозе энергодефицита во Франции и призвал искать «обходные пути» из-за ситуации вокруг Ирана и блокировки Ормузского пролива. Его слова на конференции по международной политике института IFRI приводит газета Le Parisien.
«Мы уже исчерпали весь излишек запасов. Если ситуация продлится еще два-три месяца, мы вступим в эру энергетического дефицита, подобную той, от которой уже страдают некоторые азиатские страны», — указал глава компании.
Он подчеркнул, что уже сейчас следует «искать обходные пути». По его мнению, целесообразно инвестировать в строительство новых трубопроводов на Ближнем Востоке.
Ранее Пуянне заявил, что компания TotalEnergies наказала сама себя, когда с конца 2022 года отказалась от российской нефти. По его словам, фактически это был выстрел себе в ногу, и сейчас корпорация сталкивается с серьезными последствиями того решения.