Москвичам рекомендовали использовать метро в воскресенье из-за перекрытий

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Столичный департамент транспорта рекомендует москвичам использовать метро в воскресенье в связи с перекрытиями в городе из-за проведения полумарафона.
«Завтра будет временно закрыто движение для транспорта на нескольких улицах и набережных в центре и на западе города в связи с проведением полумарафона. Для поездок по городу выбирайте метро», — говорится в сообщении в канале ведомства на платформе «Макс».
Уточняется, что с 00.01 мск до 14.00 мск движение будет временно закрыто на улице Косыгина от проспекта Вернадского до Университетской площади. Также ограничения будут с 08.00 мск до 15.00 мск на центральных набережных (Воробьевской, Бережковской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Саввинской, Ростовской, Новодевичьей, Лужнецкой), улицах (Косыгина, Большая Дорогомиловская, Смоленская, Москворецкая, Большая Ордынка, Житная, Крымский Вал, Лужники), на мостах (Бородинский, Большой Москворецкий, Малый Москворецкий, Крымский), на площадях (Университетская, Смоленская), на бульварах (Смоленский и Зубовский), в Новокрымском проезде, на Воробьевском шоссе и в Октябрьском тоннеле.
«Также на участках ограничений будет временно запрещена парковка», — добавили в ведомстве.