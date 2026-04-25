Москвичам рекомендовали использовать метро в воскресенье из-за перекрытий

Уточняется, что с 00.01 мск до 14.00 мск движение будет временно закрыто на улице Косыгина от проспекта Вернадского до Университетской площади. Также ограничения будут с 08.00 мск до 15.00 мск на центральных набережных (Воробьевской, Бережковской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Саввинской, Ростовской, Новодевичьей, Лужнецкой), улицах (Косыгина, Большая Дорогомиловская, Смоленская, Москворецкая, Большая Ордынка, Житная, Крымский Вал, Лужники), на мостах (Бородинский, Большой Москворецкий, Малый Москворецкий, Крымский), на площадях (Университетская, Смоленская), на бульварах (Смоленский и Зубовский), в Новокрымском проезде, на Воробьевском шоссе и в Октябрьском тоннеле.