В Москве преобразятся Симоновская и Крутицкая набережные в 2027 году

Симоновскую набережную в Москве в 2027 году продлят до Третьего транспортного кольца (ТТК), а Крутицкую набережную реконструируют. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил в мессенджере «МАКС» мэр столицы Сергей Собянин.
«Всего построим около шести километров дорог. Симоновскую набережную продлим до Третьего транспортного кольца. Новая дорога будет иметь по две-три полосы в каждом направлении», — написал мэр Москвы.
Работы будут проводиться на трех участках. Первый — от Новоспасского моста до Симоновской набережной, второй — от Крутицкой набережной до стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова, третий — от жилых домов в Проектируемом проезде № 6415 мимо улицы Ленинская Слобода и далее до Третьего транспортного кольца.
Кроме того, специалисты реконструируют Проектируемый проезд № 782 от 3-го Автозаводского проезда до улицы Ленинская Слобода.
Сейчас на Крутицкой набережной продолжаются работы по укреплению берега. Затем специалисты приступят к реконструкции существующей дороги на участке от Новоспасского моста до строящейся Симоновской набережной.
Благодаря работам появится дополнительная связь между несколькими административными округами, что позволит создать единый маршрут от Таганского района до Печатников. Это также уменьшит нагрузку на Третье транспортное кольцо, Варшавское шоссе и проспект Андропова. Кроме того, вдоль Москвы-реки планируется обустройство удобной прогулочной зоны.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.