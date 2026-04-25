Гендиректора «Эксмо» Капьева обязали явиться в СК в качестве свидетеля

Евгений Капьев и несколько сотрудников издания «Эксмо» должны явится к следователю 27 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева обязали явиться в Следственный комитет РФ в качестве свидетеля по делу о распространению ЛГБТ-изданий*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу издательства.

«Они в статусе свидетелей, дома. Обязательства по явке в понедельник», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вместе в Капьевым к следователю были вызваны еще несколько сотрудников «Эксмо». Они должны явиться в СК в предстоящий понедельник, 27 апреля. Дело, по которому Капьев и другие работники издания связано с распространением в России изданий «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка», в тексте которых содержится пропаганда ЛГБТ*.

Ранее KP.RU сообщал, что Евгений Капьев был задержан по делу о пропаганде ЛГБТ* 21 апреля 2026 года. В издательстве «Эксмо» также прошли следственные мероприятия.

*Признано экстремистским и запрещено в РФ.