Журналист Забелина заявила, что на Украине могут отменить бронь от мобилизации

Бронь от мобилизации могут отменить на Украине. Об этом в субботу, 25 апреля, рассказала политический обозреватель Юлия Забелина со ссылкой на источники.
По ее данным, соответствующую инициативу в настоящее время рассматривают в Министерстве обороны Украины, однако относятся к ней скептически. В случае одобрения право на бронь, как уточняет Забелина, сохранится только за сотрудниками оборонных предприятий.
Кроме того, власти оценивают возможность отказа от розыска уклонистов и перехода к более адресному призыву — с сужением критериев либо по возрасту (от 25 лет), либо по специальности. При этом, как подчеркивает Забелина, речь пока идет лишь об идеях, и обсуждение в Верховной раде Украины не ведется, передает Lenta.ru.
18 апреля сотрудники территориального центра комплектования открыли огонь по машине гражданских во время попытки принудительной мобилизации. В местном военкомате заявили, что автомобиль остановили для проверки военно-учетных документов, но водитель отказался выполнять требования, попытался скрыться, повредил служебный транспорт и наехал на ногу военнослужащему.