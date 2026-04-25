Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист Забелина заявила, что на Украине могут отменить бронь от мобилизации

Бронь от мобилизации могут отменить на Украине. Об этом в субботу, 25 апреля, рассказала политический обозреватель Юлия Забелина со ссылкой на источники.

Бронь от мобилизации могут отменить на Украине. Об этом в субботу, 25 апреля, рассказала политический обозреватель Юлия Забелина со ссылкой на источники.

По ее данным, соответствующую инициативу в настоящее время рассматривают в Министерстве обороны Украины, однако относятся к ней скептически. В случае одобрения право на бронь, как уточняет Забелина, сохранится только за сотрудниками оборонных предприятий.

Кроме того, власти оценивают возможность отказа от розыска уклонистов и перехода к более адресному призыву — с сужением критериев либо по возрасту (от 25 лет), либо по специальности. При этом, как подчеркивает Забелина, речь пока идет лишь об идеях, и обсуждение в Верховной раде Украины не ведется, передает Lenta.ru.

18 апреля сотрудники территориального центра комплектования открыли огонь по машине гражданских во время попытки принудительной мобилизации. В местном военкомате заявили, что автомобиль остановили для проверки военно-учетных документов, но водитель отказался выполнять требования, попытался скрыться, повредил служебный транспорт и наехал на ногу военнослужащему.