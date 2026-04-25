В Свердловской области стартовала акция «Вода России»

Она объединит более 10 тыс. человек, которые очистят от мусора около 300 км береговой линии.

Источник: Национальные проекты России

Всероссийская экологическая акция «Вода России» началась 17 апреля в Свердловской области по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

В течение сезона в регионе проведут более 200 мероприятий: к ним, как ожидается, присоединятся свыше 10 тыс. человек. Совместными усилиями участники планируют очистить около 300 км береговой линии, а сами уборки будут проходить до осени.

Старт акции дали на озере Шарташ в Екатеринбурге: в первый день там работали около 100 участников — сотрудники министерства природных ресурсов и экологии региона, администрации города, представители Шарташского лесного парка, волонтеры и студенты.

Параллельно уборки начались и на других площадках региона: в заказнике «Режевской» (берег Большого Липовского карьера), в Туринском районе (пляжная зона урочища Веселинка), в Реже (река Талица), в Староуткинске (река Чусовая) и в Нижнесергинском районе (берег Михайловского водохранилища).

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.