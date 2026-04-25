Гандболистки нижегородского «Витязя» сыграют за третье место

Наши землячки уступили в полуфинале коллективу из Москвы.

В кстовском ФОКе «Волжский берег» сегодня определились финалисты женского чемпионата России по гандболу среди команд первой лиги.

В первом полуфинале в столичном дерби «Заря» буквально вырвала победу у «Спартака» со счётом 27:26. А следом нижегородский «Витязь» не смог оказать серьёзное сопротивление более опытному клубу «Кунцево-Юность Москвы» — 15:30 (9:17).

Вновь в составе нашей команды львиную долю мячей (11) забросила 16-летняя Милена Казакова.

Завтра, 26 апреля, «Витязь» в матче за бронзу встретится со «Спартаком».

6+