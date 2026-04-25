В станице Казанской Краснодарского края появится новый водопровод

Новый водопровод прокладывают в станице Казанской в Кавказском районе Краснодарского края. Работы проходят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Специалисты приступили к строительству участка центральной линии водоснабжения по улице Казачьей — от переулка Русина до Северного микрорайона — еще в первых числах апреля. Общая протяженность нового водопровода составит более 1 км, и к настоящему времени большую часть труб уже уложили.
«В дальнейшем водопровод позволит предоставить качественную коммунальную услугу жителям территории поселения, где находятся предоставленные для многодетных семей земельные участки», — сообщил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кубани Денис Сорокалетов.
Отметим, в Кавказском районе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на завершающей стадии находятся работы еще на двух объектах. В станице Темижбекской реконструируют канализационную насосную станцию и очистные сооружения, а в Кропоткине капитально ремонтируют несколько участков канализационных сетей.
В целом в 2026 году при поддержке нацпроекта в регионе капитально отремонтируют 40 объектов. В 34 муниципалитетах обновят сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения общей протяженностью 165 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.