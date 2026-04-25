В школе села Мамонтово на Алтае провели урок о пожарной безопасности в лесу

Урок о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах в рамках акции «Останови огонь!» провели в Мамонтовской средней образовательной школе в Алтайском крае. Такая работа проводится в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Тематический урок для школьников провела специалист Новичихинского лесничества Оксана Проскорякова, построив беседу в формате живого диалога. Во время встречи ребята обсудили, какую важную роль играет лес в жизни человека, а затем разобрали основные причины лесных пожаров. После этого школьники повторили правила пожарной безопасности и поведения в лесу, отдельно проговорив, как действовать при обнаружении возгорания.
Чтобы закрепить материал, ребятам показали несколько мотивационных видеороликов, а затем перешли к практике. Продолжением урока стал небольшой мастер-класс. Оксана Проскорякова принесла пожарные каски и ранцевые опрыскиватели, объяснила, как используют этот инвентарь при тушении огня. Она также разрешила школьникам примерить экипировку и подержать оборудование в руках. Завершилась акция вручением листовок и буклетов, которые будут напоминать о важности соблюдения правил безопасности.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.