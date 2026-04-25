В школе села Мамонтово на Алтае провели урок о пожарной безопасности в лесу

Чтобы закрепить материал, ребятам показали несколько мотивационных видеороликов, а затем перешли к практике. Продолжением урока стал небольшой мастер-класс. Оксана Проскорякова принесла пожарные каски и ранцевые опрыскиватели, объяснила, как используют этот инвентарь при тушении огня. Она также разрешила школьникам примерить экипировку и подержать оборудование в руках. Завершилась акция вручением листовок и буклетов, которые будут напоминать о важности соблюдения правил безопасности.