Екатеринбургская компания электротехники открыла производство в Узбекистане

Компания PitON из Екатеринбурга, специализирующаяся на разработке электротехнической продукции, открыла производство в Узбекистане в ходе реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Площадку для локализации выбрали в химико‑индустриальном технопарке «Чирчик» в Ташкентской области. Запуск стал продолжением сотрудничества, которое началось в 2021 году: тогда компания PitON приняла участие в бизнес-миссии, организованной правительством Свердловской области, и вышла на рынок республики.
«Все началось с участия компании в бизнес-миссии, организованной правительством Свердловской области, которая открыла для нас двери на узбекский рынок. С того момента PitON уверенно закрепился в Ташкенте: за прошедшие годы команда реализовала ряд масштабных проектов, включая открытие собственного инженерного центра и успешное выполнение крупных промышленных заказов. Спустя всего несколько лет группа компаний переходит на качественно новый этап, запуская полноценное производство на территории республики», — отметил генеральный директор группы компаний PitON Олег Гусев.
Новый завод будет выпускать оборудование, востребованное в энергетической инфраструктуре: шинопроводные системы, источники бесперебойного питания, преобразователи частоты и токопроводы. На производственных мощностях уже размещены первые заказы, в том числе по контракту для холдинга, работающего в сфере производства и оптовой реализации безалкогольных напитков.
Открытие предприятия состоялось во время бизнес-миссии деловой делегации Свердловской области в Узбекистан. В нее вошли представители 14 промышленных компаний, предлагающих решения для энергетического и нефтегазового секторов.
«Продукция наших компаний успешно эксплуатируется на ключевых энергообъектах Узбекистана. Мы продолжаем отмечать интерес иностранных партнеров к решениям и компетенциям наших компаний в сфере энергетики и электротехнического оборудования. Уверен, что специализированный визит позволит закрепить уже имеющиеся контакты, напрямую пообщаться с потенциальными заказчиками, лучше понять потребности рынка и предложить новые решения, которые будут способствовать развитию ключевых отраслей экономики Узбекистана», — подчеркнул министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.