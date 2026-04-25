Дептранс предупредил о перекрытиях движения в Москве

Источник: РБК

В Москве в воскресенье, 26 апреля, будет временно перекрыто движение для транспорта на нескольких улицах и набережных в центре и на западе в связи с проведением полумарафона, сообщил столичный Дептранс.

В период с 00:01 мск до 14:00 мск движение будет закрыто на улице Косыгина от проспекта Вернадского до Университетской площади.

В период с 08:00 мск до 15:00 мск — на центральных набережных (Воробьевской, Бережковской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Саввинской, Ростовской, Новодевичьей, Лужнецкой). Кроме того, на улицах Косыгина, Большая Дорогомиловская, Смоленская, Москворецкая, Большая Ордынка, Житная, Крымский Вал, Лужники.

Также в этот период движения не будет на мостах Бородинский, Большой Москворецкий, Малый Москворецкий, Крымский; Университетской и Смоленской площадях; Смоленском и Зубовском бульварах и в Новокрымском проезде, на Воробьевском шоссе и в Октябрьском тоннеле.

На участках ограничений временно будет запрещена и парковка автомобилей. Дептранс призвал москвичей перемещаться на метро.

