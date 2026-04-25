В «Беловежской пуще» растет «Лесная зефирка», которая может перемещаться

Это необычный грибоподобный организм — энтеридиум дождевиковый (Reticularia lycoperdon), представитель слизевиков. В Национальном парке сообщили, что в своем подвижном состоянии дождевиковый энтеридиум напоминает воздушную пену беловато-кремовой окраски. И вот этот организм может перемещаться и питаться бактериями, дрожжами и неорганическими частицами. Интересно, что при неблагоприятных условиях он подсыхает и превращается в неподвижный склероций.