В «Беловежской пуще» растет «Лесная зефирка», которая может перемещаться

Среди грибов, которые растут в Беловежской пуще, можно увидеть и так называемую «Лесную зефирку», рассказали в Национальном парке.
Это необычный грибоподобный организм — энтеридиум дождевиковый (Reticularia lycoperdon), представитель слизевиков. В Национальном парке сообщили, что в своем подвижном состоянии дождевиковый энтеридиум напоминает воздушную пену беловато-кремовой окраски. И вот этот организм может перемещаться и питаться бактериями, дрожжами и неорганическими частицами. Интересно, что при неблагоприятных условиях он подсыхает и превращается в неподвижный склероций.
Ранее мы писали, что синоптик Дмитрий Рябов сказал белорусам, будет ли тепло в конце апреля и начале мая.
Узнайте, что власти Минска решили не вести Зеленолужскую линию метро в Зеленый Луг (а пока снос частного сектора на Богдановича пока откладывается).
Прочитайте, что не самые очевидные штрафы в Беларуси весной и летом: за велосипед в подъезде, ремонт авто во дворе, кондиционер на стене дома, ветку сирени в руках и старые шины на клумбе.