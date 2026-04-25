Москвичам рекомендовали использовать метро из-за перекрытия центра

Центр и запад Москвы завтра будут временно закрыты для автомобильного транспорта в связи с проведением полумарафона. Дептранс Москвы настоятельно рекомендует жителям и гостям столицы отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться метрополитеном.

Согласно сообщению ведомства, движение будет перекрыто поэтапно. Так, с 00:01 до 14:00 закроют улицу Косыгина на участке от проспекта Вернадского до Университетской площади.

Масштабные ограничения введут в период с 08:00 до 15:00. В это время движение транспорта будет полностью остановлено на центральных набережных — Воробьевской, Бережковской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Саввинской, Ростовской, Новодевичьей и Лужнецкой. Аналогичные меры коснутся ряда улиц, включая Большую Дорогомиловскую, Большую Ордынку, Житную и Крымский Вал.

Кроме того, проезд будет запрещен по нескольким мостам: Бородинскому, Большому и Малому Москворецким, а также Крымскому. Ограничения также затронут Университетскую и Смоленскую площади, Смоленский и Зубовский бульвары, Октябрьский тоннель и Воробьевское шоссе. На всех перечисленных участках будет временно запрещена парковка. Дептранс призывает водителей заранее планировать свои маршруты.