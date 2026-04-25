«Спартак‑Волгоград» громит «Штурм-2002» и выходит в полуфинал

С первых минут волгоградцы захватили инициативу: отличилась почти вся стартовая шестёрка. Гости сумели ответить лишь однажды — реализовав большинство. Первый период закончился со счётом 6:1 в пользу «Спартака».Во втором отрезке тренеры хозяев поэкспериментировали с составом. Это позволило сопернику немного выровнять игру, однако волгоградцы не дали приблизиться к себе и уверенно выиграли период со счётом 6:4.Третья восьмиминутка стала определяющей: «Спартак» одержал убедительную победу со счётом 7:2, фактически сняв все вопросы о победителе. Примечательно, что в атаке отметились почти все спортсмены, игравшие в этом периоде, — каждый внёс свой вклад в общий успех. В заключительной четверти «Спартак» снизил темп игры, позволив сопернику активизировать атаку. В ходе напряжённой борьбы волгоградцы допустили несколько нарушений, и «Штурм‑2002» получил право на три пятиметровых броска. Вратарь Валерий Буров парировал один из них. Итог четверти — 4:4.Итоговый счёт матча — 23:11 в пользу волгоградского «Спартака‑Волгоград». Благодаря этой победе команда вышла в полуфинал Евразийской ватерпольной лиги. — В целом результатом доволен, но игра пока оставляет желать лучшего, — отметил главный тренер «Спартака‑Волгоград» Владимир Карабутов. — В Рузе пропустили 10 мячей, сегодня — 11. Поэтому в защите надо дорабатывать. Перед полуфиналом важно исключить ошибки в обороне. «Спартак-Волгоград» — «Штурм-2002» (Московская область) — 23:11 (6:1, 6:4, 7:2, 4:4).24 апреля. Волгоград. Playoff ¼ финала матч 5. Бассейн ГАУ ДО ВО СШОР по ВВС «Спартак-Волгоград».Судьи: Максим Пяткин (Москва), Вадим Карташов (Пенза). «Спартак-Волгоград»: Федотов — Усов (3), Еськов (2), Рудай (1), Жабкин (3), Чуксин (2), Шайхутдинов (3) — Буров, Шулев, Шейкин (2), Носаев (1), Нежинский (4), Андрюков (1), Буланаев (1). «Штурм-2002»: Заседателев — Гринашко, Ганиев (2), Долинский (1), Ефименко (2), Пиманов (2), Алексеев (1) — Бадьяров, Сазонов, Хасанов, Скорга (1), Пономаренко (1), Курбангалеев, Мясников (1).Выигранные спринты: 3 — 1.5-метровые/голы: 0/0 — 3/2.Удаления: 14 — 5.Полуфинальные серии в Евразийской ватерпольной лиге проводятся до двух побед. Первый матч состоится 2 мая: «Спартак‑Волгоград» примет на домашней арене «Динамо‑СШОР» (Астрахань). Игра пройдёт в бассейне ГАУ ДО ВО СШОР по водным видам спорта. Александр ВеселовскийФото: ВК «Спартак-Волгоград».