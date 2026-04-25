МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Средства ПВО за шесть часов уничтожили 22 украинских беспилотника над Крымом и пятью областями России, сообщили в Минобороны РФ.
«Двадцать пятого апреля в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Республики Крым», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.