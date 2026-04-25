Герой России и боец СВО Алексей Петров скончался в Якутии

Умер Герой России и боец СВО Алексей Петров из Якутии. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил глава республики Айсен Николаев.

На передовой, действуя под позывным «Медведь», Петров проявил героизм, до конца оставаясь верным воинскому долгу, товарищам и Родине. Даже после тяжелого ранения он продолжил активную жизнь: поддерживал сослуживцев, встречался с семьями погибших и своим примером демонстрировал силу характера.

Звание Героя России было присвоено ему в июле 2025 года. В ожесточенном бою в лесополосе «Спартак» Петров получил серьезные ранения, однако, несмотря на это, в течение восьми дней продолжал вести бой, нанося значительный урон противнику.

— Его подвиг навсегда останется в истории нашей республики и всей страны. Для нас Алексей Рафаэлович был и останется Героем — смелым воином, настоящим сыном Якутии, человеком большого сердца и твердого характера, — написал Николаев в своем Telegram-канале.