В Апрелевке Московской области открыли хоккейную академию

Хоккейную академию двукратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира, Европы и СССР Алексея Касатонова открыли в городе Апрелевке Московской области по госпрограмме «Спорт России». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Сейчас в академии уже занимаются более 100 юных хоккеистов разных возрастов. В день открытия ребята стали свидетелями гала-матча на ледовой арене: команда «Легенды хоккея» встретилась со сборной тренеров и родителей воспитанников. В составе звездной команды на лед вышли именитые хоккеисты — перед началом игры они провели для детей мастер-класс и поделились секретами профессионального мастерства.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.