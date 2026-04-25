В Апрелевке Московской области открыли хоккейную академию

Сейчас в академии уже занимаются более 100 юных хоккеистов разных возрастов. В день открытия ребята стали свидетелями гала-матча на ледовой арене: команда «Легенды хоккея» встретилась со сборной тренеров и родителей воспитанников. В составе звездной команды на лед вышли именитые хоккеисты — перед началом игры они провели для детей мастер-класс и поделились секретами профессионального мастерства.