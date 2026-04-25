Куединский мясокомбинат оштрафовали за антисанитарию и манипуляции с продукцией

В цехе обвалки мяса отслоилась краска и штукатурка.

Источник: Комсомольская правда

В феврале этого года мясоперерабатывающее предприятие в Куединском округе оштрафовало региональное управление Россельхознадзора, сообщили в ведомстве. Детали о размере штрафа не предоставили.

Проверка комбината выявила грубые нарушения. В цехе обвалки мяса инспекторы обнаружили ржавые стеллажи с отслоившейся краской, копоть на потолке и поврежденную штукатурку. В цехе полуфабрикатов нашли неиспользуемое старое оборудование, что также запрещено.

Кроме того, на предприятии зафиксировали махинации с объемом продукции: из 180,74 кг сырья было декларировано получение 253,6 кг куриного фарша и костей, что превышает норму в 1,4 раза, а 263 кг свиной грудинки были оформлены как бескостная говяжья грудинка. Продукция пошла на корма и мясные изделия и попала на полки магазинов Прикамья и Республики Башкортостан. Предприятию назначен административный штраф.