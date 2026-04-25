В московском Измайлове стартовало строительство дома по программе реновации

Три квартиры будут обустроены для маломобильных граждан.

Строительство дома по программе реновации стартовало в районе Измайлово в Москве при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил министр правительства, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«Односекционный дом на 126 квартир возведут по программе реновации в районе Измайлово на востоке столицы. Три квартиры будут обустроены для маломобильных жителей. Для удобства всех жильцов в доме предусмотрены комфортные пространства общего пользования — светлые просторные лифтовые холлы, витражное остекление, широкие дверные проемы и безбарьерная среда. На первом этаже спроектированы комната консьержа и помещение для хранения детских колясок и велосипедов», — отметил Владислав Овчинский.

Сам дом построят по монолитной технологии с применением современных инженерных решении. Благодаря увеличенным окнам в квартирах будет больше естественного света, балконы и лоджии остеклят, а для кондиционеров установят специальные корзины. Внешний облик здания дополнят навесные вентилируемые фасады из бетонной плитки и металлических панелей, выполненные в кофейной цветовой гамме.

Завершит проект благоустройство территории по современным стандартам комфорта и безопасности. Во дворе отдельно от проезжей части обустроят детские и спортивные площадки, зоны отдыха и прогулочные маршруты, а также установят освещение и камеры видеонаблюдения. При этом дом появится в удобной локации — недалеко от Серебряно-Виноградного пруда, комплекса «Кремль в Измайлово» и лесопарка «Измайлово», рядом с магазинами, кафе, социальными учреждениями и остановками общественного транспорта.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.