Захарова показала трюк с баскетбольным мячом: это сняли на видео

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова показала трюк с баскетбольным мячом на всероссийском чемпионате по этой спортивной дисциплине в Ижевске. Видео с дипломатом с мероприятия в Удмуртии появилось в сети.
Захарова вышла на паркет вместе с фристайлерами, которые собрались чтобы исполнить для публики трюки с мячами. Присоединившись к ним, представитель МИД также неожиданно продемонстрировала свои умения, раскрутив баскетбольный мяч на пальце с помощью других спортсменов.
На чемпионате по баскетболу на «УДС Арене» в Ижевске прошел «Матч звезд», в котором приняли участие известные российские деятели из разных сфер, любители баскетбола и спортсмены.
Ранее KP.RU сообщал, что Мария Захарова провела первый выездной брифинг во время поездки в Удмуртию. Ижевск стал не просто площадкой для общения дипломата с прессой, а своеобразной витриной республики для международной аудитории.