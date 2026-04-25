Руководители ГУ МВД России по Нижегородской области встретились с ликвидаторами аварии на ЧАЭС

В настоящее время на учете в Главном управлении состоят 67 участников ликвидации последствий катастрофы, в том числе один действующий сотрудник и 66 ветеранов органов внутренних дел. Начальник полицейского главка генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев лично поблагодарил каждого ликвидатора и вручил благодарственное письмо и памятный подарок.