Руководители ГУ МВД России по Нижегородской области встретились с ликвидаторами аварии на ЧАЭС

Руководство ГУ МВД России по Нижегородской области в канун 40-летия аварии на Чернобыльской АЭС встретилось с сотрудниками, которые участвовали в ее ликвидации.
В настоящее время на учете в Главном управлении состоят 67 участников ликвидации последствий катастрофы, в том числе один действующий сотрудник и 66 ветеранов органов внутренних дел. Начальник полицейского главка генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев лично поблагодарил каждого ликвидатора и вручил благодарственное письмо и памятный подарок.
Собравшимся был продемонстрирован видеоролик о работе ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС, в который вошли воспоминания о тех годах участников торжественного мероприятия.
В знак уважения участники мероприятия возложили цветы к памятнику нижегородцам-ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.