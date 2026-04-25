В Марий Эл отремонтируют дорогу Нижний Рушенер — Куракино

Специалисты отремонтируют дорогу Нижний Рушенер — Куракино в Республике Марий Эл. Работы пройдут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Марийскавтодоре».
Мастера комплексно обновят весь участок протяженностью 6,3 км. Они отремонтируют дорожное полотно и водопропускные трубы, а также покрытие на существующей остановке. Чтобы повысить надежность и долговечность дороги, обочины укрепят щебнем, а для безопасности движения установят барьерное ограждение и сигнальные столбики.
Отмечается, что эта трасса особенно важна для жителей малых населенных пунктов Сернурского района, поскольку обеспечивает проезд к социально значимым объектам: детскому саду «Вис-Вис» и медпункту в деревне Нижний Рушенер. Проведение ремонта улучшит транспортную доступность и, как следствие, качество жизни населения.
Кроме того, в Сернурском районе планируется обновить покрытие на дороге Марисола — Большие Ключи — Верхний Писинер.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.