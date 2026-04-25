В колледже Галича в Костромской области провели экскурсию для школьников

Экскурсия прошла по проекту «Профи-школа»: восьмиклассники ознакомились с основами кулинарного дела. Знакомство получилось не формальным, а практическим: во время весенних каникул в течение пяти дней школьники осваивали поварское и кулинарное мастерство. Преподаватель специальных дисциплин колледжа Нина Кудрявцева объясняла, какие процессы происходят при приготовлении хлебобулочных изделий, как отличаются разные виды дрожжевого теста, чем интересны кухни разных стран. Преподаватель также показывала особенности работы индукционной плиты и рассказывала о необычных блюдах. Дополнением к занятиям стал мастер-класс, который для ребят провели студенты колледжа.