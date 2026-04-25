В колледже Галича в Костромской области провели экскурсию для школьников

Специалисты Галичского аграрно-технологического колледжа в Костромской области провели экскурсию для учащиеся восьмого класса лицея № 3. Встреча прошла в ходе реализации национального проекта «Кадры», сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.
Экскурсия прошла по проекту «Профи-школа»: восьмиклассники ознакомились с основами кулинарного дела. Знакомство получилось не формальным, а практическим: во время весенних каникул в течение пяти дней школьники осваивали поварское и кулинарное мастерство. Преподаватель специальных дисциплин колледжа Нина Кудрявцева объясняла, какие процессы происходят при приготовлении хлебобулочных изделий, как отличаются разные виды дрожжевого теста, чем интересны кухни разных стран. Преподаватель также показывала особенности работы индукционной плиты и рассказывала о необычных блюдах. Дополнением к занятиям стал мастер-класс, который для ребят провели студенты колледжа.
Свои знания ребята сразу применили на практике: они приготовили булочки с маком, пирожки, ягодный зефир и бургеры. И даже если не все из них выберут профессию повара или кондитера, полученные умения пригодятся в жизни.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.