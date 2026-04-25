В четырех школах Астраханской области создадут агротехнологические классы

Агротехнологические классы создадут в четырех школах Астраханской области при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в администрации губернатора региона.
«Профориентация школьников и ранняя подготовка специалистов должны стать фундаментом для дальнейшего роста аграрного сектора экономики», — сообщил министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Сергей Еськов.
Профориентационный проект объединит школы, отраслевые предприятия и вузы области. Профильные классы появятся в школе города Нариманова, в средней образовательной школе № 1 им. М. А. Орлова в городе Харабали, средней образовательной школе села Сасыколи им. Г. Г. Коноплева и школе в селе Татарская Башмаковка.
К подготовке будущих специалистов для агропромышленного комплекса подключатся компании «Рыбные корма», «Агропромышленный комплекс Астраханский», Астраханский государственный технический университет и др.
Напомним, в регионе уже есть опыт создания агроклассов: в этом учебном году на базе средней образовательной школы № 4 имени Героя России Н. М. Васильева действуют два агротехнических класса, где более 60 школьников углубленно изучают биологию, химию, физику и математику.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.