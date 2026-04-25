Жога: Урал находится в зоне досягаемости ударов беспилотников ВСУ

Урал теперь находится в зоне досягаемости ударов украинских дронов. Об этом в субботу, 25 апреля, заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.

— Враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам. Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны, — написал он в своем канале в МАКС.

25 апреля украинский беспилотник попал в жилой дом в Екатеринбурге. Речь идет о высотном доме в центре города, повреждены шесть этажей. Полпред сообщил, что на месте происшествия развернут оперативный штаб, задействованы сотрудники всех профильных служб и медики. В результате атаки погибших нет. Из здания эвакуировали 50 человек.

Как сообщил губернатор региона Денис Паслер, 44 квартиры получили повреждения в результате атаки беспилотников на Екатеринбург. Губернатор добавил, что после инцидента за медицинской помощью обратились девять человек. Одна пациентка была госпитализирована с отравлением продуктами горения, при этом травм у жильцов не зафиксировано.

