В Улан-Удэ водитель из-за пьяного пассажира сбил 73-летнего дворника

В Улан-Удэ водитель «Лады Гранты» наехал на 73-летнюю жительницу, работавшую дворником, ее доставили в больницу, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по Республике Бурятия.
Авария произошла на улице Куйбышева, водителю 18 лет. Пострадавшей женщине 73 года, она получила травмы.
«Согласно объяснениям водителя и пассажира транспортного средства, наезд произошел из-за действий пассажира: во время движения он резко дернул рулевое колесо, в результате чего водитель потерял контроль над управлением транспортным средством», — говорится в сообщении МВД.
Как уточняет прокуратура Бурятии, пассажир был пьян. Результат проверки водителя на состояние опьянения оказался отрицательным. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать обстоятельства аварии.
На кадрах аварии видно, как автомобиль движется по пустой дороге, на ней около ограждающего проезжую часть забора работает дворник. Оказавшись рядом с женщиной, автомобиль резко сворачивает в ее сторону, сбивает дворника и уезжает.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».