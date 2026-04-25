Нетаньяху приказал армии Израиля нанести новые удары по Ливану

Ранее Израиль начал наступательную операцию в Ливане. Об этом заявила в Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ нанес несколько ударов по командирам шиитского движения «Хезболлах» в Ливане. Удар пришелся на один из районов Бейрута, где находились высокопоставленные командиры движения.