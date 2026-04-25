Гоголев и Брагин остаются в тренерском штабе ХК «Торпедо»

Тренерский штаб «Торпедо» продолжит работу в прежнем составе: Дмитрий Гоголев и Кирилл Брагин подписали новые соглашения с клубом на два года. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
С нового сезона Дмитрий Гоголев займет пост старшего тренера. В клубе рассчитывают, что обновлённая структура штаба поможет команде прибавить и добиться стабильных результатов.
Ранее мы писали, что «Торпедо» договорился о продолжении сотрудничества с Алексеем Исаковым. Главный тренер останется в клубе еще на два сезона. Решение стало логичным продолжением успешной работы наставника в клубной системе.