Выставка детской образцовой мастерской керамики «Сирин» открылась в НГХМ

Нижегородцам представлены работы талантливых молодых художников: многие выпускники студии стали профессиональными керамистами и дизайнерами.

Произведения искусства, созданные детьми, представлены на выставке в Нижегородском государственном художественном музее.

Экспонаты — это работы воспитанников детской образцовой мастерской керамики «Сирин», основанной в 1990 году Еленой Вагиной — нижегородским художником-керамистом, членом Союза художников России. Она до сих пор остается руководителем студии, из стен которой вышли профессиональные художники, керамисты и дизайнеры.

«От лица всех наших детей и педагогов хочу поблагодарить художественный музей за приглашение. Нам дали возможность показать наше творчество в этом прекрасном зале, в центре нашего города, где за стенами наш Кремль. Дети это всё оценят», — сказала Елена Вагина.

Возрастное ограничение: 0+.