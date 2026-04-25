Выставка детской образцовой мастерской керамики «Сирин» открылась в НГХМ

Произведения искусства, созданные детьми, представлены на выставке в Нижегородском государственном художественном музее.
Экспонаты — это работы воспитанников детской образцовой мастерской керамики «Сирин», основанной в 1990 году Еленой Вагиной — нижегородским художником-керамистом, членом Союза художников России. Она до сих пор остается руководителем студии, из стен которой вышли профессиональные художники, керамисты и дизайнеры.
«От лица всех наших детей и педагогов хочу поблагодарить художественный музей за приглашение. Нам дали возможность показать наше творчество в этом прекрасном зале, в центре нашего города, где за стенами наш Кремль. Дети это всё оценят», — сказала Елена Вагина.
Возрастное ограничение: 0+.