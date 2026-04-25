Аналитики McKinsey выяснили, сколько денег понадобится на восстановление Украины

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны, которые входят в состав Евросоюза, а также другие государства должны сделать из ситуации на Ближнем Востоке выводы относительно безопасности. Политик подчеркнул, что любые угрозы для безопасности и стабильности на Ближнем Востоке «масштабируют вызовы» для экономики и стоимости жизни в каждой стране.