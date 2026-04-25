Аналитики McKinsey выяснили, сколько денег понадобится на восстановление Украины

Для восстановления Украины понадобится более 800 миллиардов долларов, привлечь такие средства и инвесторов будет крайне трудно из-за низкого кредитного рейтинга страны, политической нестабильности и слабости экономики. К такому выводу пришли аналитики международной консалтинговой компании McKinsey.
По мнению экспертов, инвесторов сдерживает сразу несколько факторов: риски обесценивания активов, срыва проектов, политическая нестабильность, валютные колебания, слабая экономика и неопределенность регулирования. Отмечается, что даже после завершения боевых действий значительная часть этих рисков, вероятно, сохранится.
Ключевым периодом восстановления, по оценкам аналитиков, станут первые пять лет. За это время потребуется около 360 миллиардов долларов из внутренних и внешних источников для поддержки экономики и предотвращения затяжной стагнации.
Среди главных проблем Украины специалисты выделили дефицит собственных ресурсов: государственный бюджет будет ограничен, а внутренний бизнес и финансовый рынок не смогут обеспечить необходимый объем инвестиций. Ожидается, что банки и инвесторы будут действовать осторожно, а стоимость кредитов останется высокой из-за низкого кредитного рейтинга и общего уровня рисков.
Действующие финансовые механизмы в стране, в свою очередь, не соответствуют текущим задачам: они преимущественно ориентированы на малый и средний бизнес, тогда как крупные инфраструктурные проекты испытывают нехватку финансирования.
По оценке консалтинговой компании, даже при благоприятном сценарии стартовый объем частных инвестиций в Украину составит лишь около двух миллиардов долларов. Это означает высокую зависимость восстановления от международных институтов, способных аккумулировать значительно большие ресурсы, передает ТАСС.
