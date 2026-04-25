В Балтийске встретили «Эшелон Победы». Именно с самого западного города России 25 апреля стартовала патриотическая акция, посвященная Дню Победы.
На станцию прибыл ретропоезд с военной техникой и музейными вагонами. Главными экспонатами стали легендарный танк Т-34, военная техника и тематические выставки, посвящённые Великой Отечественной войне и современной армии. На вокзале для жителей и гостей города организовали праздничный концерт с песнями военных лет и патриотическими композициями.
Уже 26 апреля «Эшелон Победы» сделает остановки в Багратионовске и Ладушкине. Всего поезд посетит 12 станций Калининградской области, а с 27 по 29 апреля будет работать как музей на Южном вокзале Калининграда.
Ранее мы писали, что в Балтийске отметили 81-ю годовщину штурма Пиллау.