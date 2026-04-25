Goobjoog: пираты захватили нефтяной танкер у берегов Сомали

Пираты захватили у берегов Сомали нефтяной танкер Honour 25, шедший из Персидского залива. Об этом сообщает портал Goobjoog со ссылкой на источники в службах безопасности восточноафриканского государства.
Отмечается, что судно было захвачено примерно в 50 км от побережья Сомали между городами Бербера и Могадишо. На борту танкера находилось 18 500 тонн топлива. Экипаж судна состоял из 17 человек, включая граждан Индии, Мьянмы, Индонезии, Пакистана и Шри-Ланки.
Об инциденте также сообщили в центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Согласно данным источника, захваченное судно было перемещено на 143 км к югу в территориальных водах Сомали.
Ранее KP.RU сообщал, что сейчас страны Персидского залива ищут альтернативные пути поставок нефти на фоне ситуации с Ормузским проливом и его блокировкой. Государства, в том числе, рассматривают вариант со строительством трубопроводов.