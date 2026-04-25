Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Goobjoog: пираты захватили нефтяной танкер у берегов Сомали

Пираты захватили перевозящее 18 500 тонн топлива судно, шедшее из Персидского залива в Сомали.

Источник: Комсомольская правда

Пираты захватили у берегов Сомали нефтяной танкер Honour 25, шедший из Персидского залива. Об этом сообщает портал Goobjoog со ссылкой на источники в службах безопасности восточноафриканского государства.

Отмечается, что судно было захвачено примерно в 50 км от побережья Сомали между городами Бербера и Могадишо. На борту танкера находилось 18 500 тонн топлива. Экипаж судна состоял из 17 человек, включая граждан Индии, Мьянмы, Индонезии, Пакистана и Шри-Ланки.

Об инциденте также сообщили в центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Согласно данным источника, захваченное судно было перемещено на 143 км к югу в территориальных водах Сомали.

Ранее KP.RU сообщал, что сейчас страны Персидского залива ищут альтернативные пути поставок нефти на фоне ситуации с Ормузским проливом и его блокировкой. Государства, в том числе, рассматривают вариант со строительством трубопроводов.

