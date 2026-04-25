В Ростовской области ночью 26 апреля ожидаются заморозки

По прогнозу Ростовского Гидрометцентра, в Ростове 26 апреля 2026 года будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не будет, а вот утром и днём пройдёт небольшой дождь.
Ветер подует юго-западный и западный, 7−12 метров в секунду, днём порывы могут достигать до 15 метров.
Ночью синоптики обещают +5…+7 градусов, днём воздух прогреется до +15…+17.
По Ростовской области местами ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный и западный, 7−12 метров в секунду, утром и днём в отдельных районах его порывы ожидаются до 15−18 метров.
Ночью и утром температура составит от +4 до +9 градусов, при прояснениях может опускаться до 0. Возможны заморозки до −3.
Днём воздух прогреется от +12 до +17, а в отдельных местах — до +20.