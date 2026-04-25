Аэропорты Тамбова и Калуги временно остановили работу

Росавиация ввела новые ограничения на полёты в двух регионах. Вечером 25 апреля аэропорты Тамбова и Калуги приостановили приём и выпуск самолётов. Ограничения начали действовать после 21:00. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале. Пассажирам стоит заранее проверять статус рейсов.