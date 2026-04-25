Мокрый снег, дождь и ветер до 23 м/с: погода в Калининградской области на воскресенье

Температура днём не поднимется выше +7 градусов.

Источник: Клопс.ru

Смешанные осадки и порывистый ветер ожидаются в регионе в воскресенье, 26 апреля. Прогноз опубликован в телеграм‑канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночь в регионе будет холодной: в Калининграде и области ожидается +1…+3°С, местами около 0 , на побережье — до +4°С. В первой половине ночи сохранится пасмурная погода и пройдут дожди с мокрым снегом, позже облачность уменьшится, однако локальные заряды осадков возможны.

Утром температура поднимется до +4…+6°С, при облачности с прояснениями по области ожидаются кратковременные смешанные осадки — дождь, крупа или мокрый снег. Днём воздух прогреется до +4…+7°С, местами пройдут новые локальные заряды, особенно в континентальной части региона. Вечером вновь похолодает: от +4…+6°С на закате до +1…+4°С к полуночи. Существенных осадков не прогнозируется, облачность будет небольшой.

Ветер в течение суток северо‑западный. Ночью — умеренный и свежий, 4−10 м/с, с порывами до 12−15 м/с, у побережья — до 18 м/с. Утром и днём ветер усилится до 5−13 м/с, в порывах до 14−19 м/с, местами — особенно при осадках — до 20−23 м/с. Вечером ожидается ослабление до 4−10 м/с. Атмосферное давление будет расти с 759 до 764 мм рт. ст.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
