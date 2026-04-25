Мокрый снег, дождь и ветер до 23 м/с: погода в Калининградской области на воскресенье

Ветер в течение суток северо‑западный. Ночью — умеренный и свежий, 4−10 м/с, с порывами до 12−15 м/с, у побережья — до 18 м/с. Утром и днём ветер усилится до 5−13 м/с, в порывах до 14−19 м/с, местами — особенно при осадках — до 20−23 м/с. Вечером ожидается ослабление до 4−10 м/с. Атмосферное давление будет расти с 759 до 764 мм рт. ст.