Украина и Эстония договорились о сотрудничестве в сфере ВПК

Главы Минобороны Украины и Эстонии подписали соглашение о сотрудничестве стран в сфере оборонной промышленности.

Источник: Комсомольская правда

Украина и Эстония подписали соглашение о сотрудничестве в сфере военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

«Основными направлениями сотрудничества станут производство ударных беспилотников и дронов-перехватчиков, а также разработка современных систем радиоэлектронной борьбы», — говорится в материале.

Соглашение было подписано министрами обороны Эстонии и Украины, Ханно Певкуром и Михаилом Федоровым во время встречи в Киеве. Утверждается, что документ направлен на «заключение масштабного сотрудничества в сфере оборонной промышленности стран».

Ранее KP.RU сообщал, что Министерство обороны России опубликовало адреса филиалов организаций по производству БПЛА для Украины на территории Европы. Зарубежные страны производят компоненты для украинских беспилотников.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше