Украина и Эстония договорились о сотрудничестве в сфере ВПК

Украина и Эстония подписали соглашение о сотрудничестве в сфере военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.
«Основными направлениями сотрудничества станут производство ударных беспилотников и дронов-перехватчиков, а также разработка современных систем радиоэлектронной борьбы», — говорится в материале.
Соглашение было подписано министрами обороны Эстонии и Украины, Ханно Певкуром и Михаилом Федоровым во время встречи в Киеве. Утверждается, что документ направлен на «заключение масштабного сотрудничества в сфере оборонной промышленности стран».
Ранее KP.RU сообщал, что Министерство обороны России опубликовало адреса филиалов организаций по производству БПЛА для Украины на территории Европы. Зарубежные страны производят компоненты для украинских беспилотников.