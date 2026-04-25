В Мали уничтожены 80 боевиков после атаки на позиции правительственной армии

Вооруженные силы Мали успешно ликвидировали за субботу как минимум 80 боевиков, которые ранее приняли участие в нападении на позиции правительственных войск. Об этом во время выступления по телевидению сообщил представитель малийской армии Сулейман Дембеле. Показали по ТВ и тела и оружие ликвидированных бовиков.