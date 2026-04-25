В Мали уничтожены 80 боевиков после атаки на позиции правительственной армии

Вооруженные силы Мали успешно ликвидировали за субботу как минимум 80 боевиков, которые ранее приняли участие в нападении на позиции правительственных войск. Об этом во время выступления по телевидению сообщил представитель малийской армии Сулейман Дембеле. Показали по ТВ и тела и оружие ликвидированных бовиков.
«Противник понес значительные потери на каждом участке, где вступал в бой с силами безопасности и обороны», — сказал Дембеле.
Утром в субботу, 25 апреля, две группировки боевиков — «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (часть «Аль-Каиды»*, запрещенной в РФ) и «Фронт освобождения Азавада» (создан повстанцами-туарегами) совершили скоординированные нападения на правительственные подразделения в разных частях страны. При этом боевики использовали тяжелое вооружение, беспилотники и заминированные автомобили.
По заверениям Генштаба ВС Мали, все атаки боевиков были успешно отбиты. В настоящее время власти страны в полной мере контролируют ситуацию на всей территории Мали.
Ранее KP.RU писал, что утром 25 апреля на крупнейшей армейской базе Кати, которая находится в пригороде столицы Мали города Бамако, произошли взрывы и стрельба.
Незадолго до этого стало известно, что боевики в Мали полгода держали на цепи двух российских геологов, которых они взяли в плен.
* признана в РФ террористической организацией, ее деятельность в России запрещена.