Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

People: Бойфренд убил королеву красоты в Бразилии и покончил с собой в полиции

Победительницу конкурса красоты в Бразилии Ану Луису Матеус убил собственный бойфренд, который позже покончил с собой в тюремной камере. Об этом сообщает журнал People.

Победительницу конкурса красоты в Бразилии Ану Луису Матеус убил собственный бойфренд, который позже покончил с собой в тюремной камере. Об этом сообщает журнал People.

Трагедия произошла 22 апреля в районе Барра-да-Тижука. Матеус выпала с 13-го этажа многоквартирного дома. Военная полиция Бразилии обнаружила ее тело в служебном помещении здания. По словам свидетелей, накануне у девушки произошла ссора с бойфрендом Эндрео Куньей.

Молодого человека задержали по подозрению в убийстве, однако вскоре после этого его нашли мертвым в камере. По предварительным данным, он покончил с собой. Расследование продолжается.

Издание отмечает, что Матеус была не только королевой красоты, но и дипломированным психологом, а также популярной блогершей.

До этого в Стамбуле в собственном доме было обнаружено тело известной 27-летней модели и телеведущей Айшегюль Эраслан. Накануне смерти девушка опубликовала в соцсети фото с запиской, где просила позаботиться о ее собаках и извинялась перед отцом.

Другой инцидент произошел в Эквадоре, где расстреляли бывшую королеву красоты Эстер Крус и ранили ее возлюбленного и годовалую дочь. Девушка вместе со своим партнером и дочерью ехала в автомобиле.