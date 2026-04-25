Трамп: США получили от Ирана новое предложение после отмены визита делегации

Трамп заявил, что Иран направил США новое предложение после отмены визита американской делегации в Пакистан.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты получили от Ирана новое предложение по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке после отмены визита американской делегации в Пакистан. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Интересно то, что сразу после того, как я отменил ее, в течение 10 минут мы получили новые бумаги, они намного лучше», — сообщил Трамп в беседе с журналистами.

При этом президент США заявил, что переданные Ираном предложения остаются недостаточными, напомнив, что Вашингтон продолжит настаивать на отказе государства от ядерного оружия.

Напомним, что ранее Трамп отменил поездку спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Исламабад для переговоров с Ираном. По словам главы Белого дома, представители США больше не будут совершать 18-часовые перелеты в Пакистан ради «разговоров ни о чем».

Трамп также заявил, что это решение не означает возобновление боевых действий против Ирана.

