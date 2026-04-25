ABC: Миру грозит дефицит апельсинов из-за опасной болезни цитрусовых

Мир может столкнуться с дефицитом апельсинов из-за опасной болезни цитрусовых. Об этом сообщил телеканал ABC.
По данным источника, статус «апельсинового штата» у американской Флориды постепенно исчезает. Процесс идет медленно, но необратимо: от сезона к сезону сокращаются площади садов. Если в 1998 году урожай апельсинов достиг рекордных 244 миллионов ящиков, то прогноз на сезон-2025/2026 — лишь около 12 миллионов.
Причиной падения производства стала бактерия микроскопического размера — хуанлунбин (Candidatus Liberibacter asiaticus). Она обитает в флоэме — системе сосудов дерева, по которым движутся сахара. Бактерия не разрушает клетки напрямую, но вызывает у дерева защитную реакцию, которая фактически губит его: образуются вещества, блокирующие сосуды, нарушается питание корней, плоды деформируются и становятся горькими. Со временем дерево отмирает, а сад может исчезнуть за 5−10 лет.
Переносчиком инфекции является азиатская цитрусовая листоблошка. Насекомое заражается за короткое время на больном листе и затем передает бактерию другим деревьям на протяжении всей жизни. Высокая плодовитость и короткий цикл развития делают ее особенно опасной в климате Флориды.
Проблема затронула не только США. Бразилия, второй крупнейший производитель апельсинов, также сталкивается с распространением болезни, а в ряде стран ущерб цитрусовой отрасли исчисляется десятками процентов, передает телеканал.
