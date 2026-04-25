ABC: Миру грозит дефицит апельсинов из-за опасной болезни цитрусовых

По данным источника, статус «апельсинового штата» у американской Флориды постепенно исчезает. Процесс идет медленно, но необратимо: от сезона к сезону сокращаются площади садов. Если в 1998 году урожай апельсинов достиг рекордных 244 миллионов ящиков, то прогноз на сезон-2025/2026 — лишь около 12 миллионов.