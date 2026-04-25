В Калининграде ищут 42-летнего мужчину, который пропал 2 недели назад

В Калининграде ищут 42-летнего Андрея Сикорского, который пропал 2 недели назад. Об этом сообщает ПСО «Запад».
Мужчина не выходит на связь с 11 апреля. Его местонахождение не установлено.
Рост пропавшего — 168 см, он худощавого телосложения, с короткими волосами и светлыми глазами. Был одет в чёрную куртку, синие джинсы и чёрные кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 508−038; 8 (4012) 520−444; 02; 102; 112.
