Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

38-летняя блогерша опубликовала фото из бассейна и утонула

В Техасе 38-летняя блогерша-фитнес-модель Мара Флавия Араужо утонула во время соревнований по триатлону. Об этом сообщает People.

Трагедия произошла на соревнованиях в городе Вудлендс. Спортсменка ушла под воду, её тело позже подняли на поверхность спасатели. Незадолго до этого спортсменка публиковала фото с тренировки у бассейна.

Одна из участников заплыва, волонтёр Шон Макдональд, рассказывал, что нырял за блогершей почти час, но не смог её спасти. «Больше всего меня ранит мысль о её семье на берегу, которые ждали, когда она выйдет из воды и сядет на велосипед. Они обновляли приложение, но обновления местоположения так и не дождались».

У Араужо было несколько десятков тысяч подписчиков. Она публиковала контент о фитнесе и здоровом образе жизни. Организаторы Ironman Texas выразили соболезнования семье погибшей.

