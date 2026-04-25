38-летняя блогерша опубликовала фото из бассейна и утонула

В Техасе 38-летняя блогерша-фитнес-модель Мара Флавия Араужо утонула во время соревнований по триатлону. Об этом сообщает People.
Трагедия произошла на соревнованиях в городе Вудлендс. Спортсменка ушла под воду, её тело позже подняли на поверхность спасатели. Незадолго до этого спортсменка публиковала фото с тренировки у бассейна.
Одна из участников заплыва, волонтёр Шон Макдональд, рассказывал, что нырял за блогершей почти час, но не смог её спасти. «Больше всего меня ранит мысль о её семье на берегу, которые ждали, когда она выйдет из воды и сядет на велосипед. Они обновляли приложение, но обновления местоположения так и не дождались».
У Араужо было несколько десятков тысяч подписчиков. Она публиковала контент о фитнесе и здоровом образе жизни. Организаторы Ironman Texas выразили соболезнования семье погибшей.
