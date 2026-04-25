В США многосерийный подкаст помог раскрыть убийство 1982 года

Источник: Аргументы и факты

В Луизиане благодаря многосерийному подкасту раскрыли убийство несовершеннолетней девушки, которое было совершено около 45 лет назад.

Полиция объявила, что обвинения в изнасиловании и убийстве девушки предъявлено четверым подозреваемым в возрасте за 60 лет.

В 1982 году в лесах прихода Сент-Таммани в 48 километрах к северу от Нового Орлеана была убита 16-летняя Роксанна Шарп. Полиция испытывала трудности с раскрытием преступления из-за отсутствия доказательств и свидетелей.

В прошлом году следователи обратились в местную медиакомпанию с просьбой выпустить подкаст об убийстве Роксанны Шарп. Как сообщает Associated Press, подкаст из шести частей вызвал большой интерес общественности к этому уголовному делу. В результате в полицию обратились сразу несколько человек, которые вспомнили обстоятельства убийства несовершеннолетней.

По словам представителя полиции штата Марка Гремиллиона, показания помогли следователям понять, где и с кем находилась девушка накануне своей гибели. Обвинения в изнасиловании и убийстве второй степени предъявили четырем мужчинам: Перри Уэйну Тейлору, Дарреллу Дину Спеллу, Карлосу Куперу и Билли Уильямсу-младшему. Убитая девушка часто проводила время с ними в том районе, где ее видели в последний раз.

Купер и Тейлор отбывают срок по другим обвинениям, а Уильямс и Спелл были арестованы на этой неделе.

Ранее в расправе над Шарп признавался серийный убийца Генри Лукас, однако позже он отозвал свое утверждение. Его причастность к убийству опровергали и другие доказательства.

Ранее сообщалось, что 51-летняя американка Сьюзан Авалон из Флориды застрелила двух бывших мужей в один день.

