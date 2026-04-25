Нетаньяху приказал ЦАХАЛ нанести удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии нанести «мощные удары» по целям «Хезболлы» в Ливане. Об этом в субботу, 25 апреля, пишет The Times of Israel со ссылкой на канцелярию главы правительства.

Решение было принято после того, как движение «Хезболла» в течение дня атаковало север Израиля и его военные подразделения на юге Ливана с применением ракет и беспилотников.

По утверждению израильской стороны, несмотря на действующий режим прекращения огня, «Хезболла» ежедневно обстреливает силы ЦАХАЛ в южном Ливане. В самой «Хезболле» заявляют, что их действия являются ответом на предполагаемые нарушения перемирия со стороны Израиля, говорится в публикации.

При этом президент США Дональд Трамп 23 апреля заявил, что перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели. Тогда глава Белого дома добавил, что США продолжат помогать Ливану в борьбе против движения «Хезболла».

17 апреля издание Axios со ссылкой на источники писало, что Нетаньяху был шокирован и встревожен публикацией Трампа о запрете наносить удары по Ливану. По данным портала, израильские чиновники запросили у Белого дома разъяснения по поводу поста главы США.

