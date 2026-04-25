Лерчек подала иск на 2,4 млн рублей против экс-стилиста за контрафактные вещи

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) подала иск на сумму в 2,4 млн рублей против своего бывшего стилиста Эльвиры Янковской за продажу ей контрафактных брендовых вещей. Об этом говорится в показаниях блогера, приведенных в зале суда.
«Продавала мне контрафактные вещи под видом оригинальных, а также использовала мое имя для получения различных привилегий. Янковская являлась моим стилистом на постоянной основе», — говорится в показаниях.
Блогер утверждает, что экс-стилист передала ей сумку Dior с неровными швами и платье Fendi, которого не было ни в одной коллекции бренда. После проверки вещей на подлинность выяснилось, что они являются контрафактными.
По версии следствия, Янковская на протяжении полутора лет обманывала Лерчек и других клиентов, продавая им поддельные брендовые вещи по сниженной цене.
Ранее KP.RU сообщал, что у Валерии Чекалиной был выявлен рак четвертой стадии, сейчас блогер проходит курс химеотерапии. На фоне лечения у нее началось выпадение волос, из-за чего Лерчек решила самостоятельно побриться налысо.