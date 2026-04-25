В Петербурге на всероссийском конкурсе определили лучших молодых фармацевтов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Лучшие молодые фармацевты получили награды по итогам всероссийского конкурса профессионального мастерства, который прошел в Санкт-Петербурге. Как сообщили ТАСС в оргкомитете мероприятия, в конкурсе соревновались 33 участника из средне-специальных учебных заведений России.
«С 22 по 25 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге состоялся IV Всероссийский конкурс профессионального мастерства “Лучший фармацевт”. Мероприятие, направленное на поддержку самореализации и повышение квалификации будущих специалистов фармацевтической отрасли, проводится под эгидой Министерства здравоохранения РФ, Санкт-Петербургского комитета здравоохранения и Профсоюза работников здравоохранения РФ», — сообщили в оргкомитете.
По итогам конкурса победительницей стала Софья Моргунова из Пензенского базового медицинского колледжа Минздрава России. Второе место заняла Алина Афонина из Медико-фармацевтического колледжа при Курском государственном медицинском университете Минздрава России, а третье — Милана Минина из Казанского медицинского колледжа.
Конкурс проводится для совершенствования навыков, актуализации знаний, демонстрации сформированных общих и профессиональных компетенций по конкретным видами деятельности.
Конкурс помогает выявлять одаренных и талантливых студентов, создавать условия для раскрытия их творческого потенциала, определения карьерного пути и формирования связи с будущими работодателями. Также он способствует повышению престижа профессии, созданию положительного образа фармацевта как высококвалифицированного специалиста, обозначает важность их труда для общества.