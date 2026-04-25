Психотерапевт объяснила, как улучшить самочувствие и настроение в межсезонье

Во время смены сезонов многие отмечают ухудшение самочувствия и снижение настроения. Как исправить ситуацию в ожидании потепления, рассказала «РИАМО» врач-психотерапевт Ирина Крашкина.
— В темное время года и затяжную пасмурную погоду важно включать весь доступный свет сразу после пробуждения. Обилие света стабилизирует сон и выравнивает эмоциональный фон, — отметила доктор.
Эксперт напомнила, что любая физическая активность компенсирует дефицит дофамина, вызванный отсутствием солнечного света. Подспорьем станет и правильный рацион: белки и сложные углеводы питают нейромедиаторные системы, считает врач.
Ранее Life.ru сообщил, что в период межсезонья иммунная система человека сталкивается с трудностями, так как резкие изменения температур оказывают дополнительную нагрузку на организм, затрудняя процесс нормальной терморегуляции. Стоит одеваться в несколько слоев, чтобы при жаре можно было легко снять лишнюю одежду, а в холод — утеплиться, а также избегать синтетических тканей, предпочитая хлопок и лен, которые хорошо впитывают влагу и способствуют циркуляции воздуха.