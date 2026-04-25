МЧС напоминает нижегородцам о правилах использования маломерных судов в период открытия навигации

ГУ МЧС России напоминает нижегородцам о правилах использования маломерных судов в период открытия навигации.
Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Павел Гладилов рассказал, что в соответствии с постановлением правительства № 9 эксплуатация судов с двигателем запрещается:
— на Горьковском водохранилище с притоками и на реке Ветлуга — по 31 мая,
— на Чебоксарском водохранилище с притоками и на реке Ока — по 20 мая,
— на нерестовых участках — до окончания нерестового периода (информация о таких участках размещена в правилах рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна).
МЧС России напоминает, что при выходе на воду все судовладельцы должны соблюдать правила пользования маломерными судами:
— судно должно быть зарегистрировано и иметь бортовые номера,
— судно должно пройти техническое освидетельствование и водитель должен иметь при себе удостоверение на право управление маломерным судном.